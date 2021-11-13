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Головин назвал отличительную черту Карпина

Специалист доверил полузщитнику капитанскую повязку в матче с Кипром.
13 ноября 2021 15:07

Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин в интервью ФИФА рассказал о главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Какой Валерий Карпин, как тренер? Он очень требовательный. Таким должен быть главный тренер сборной. Его понимание футбола таково, что он хочет, чтобы его команда играла без страха. Это совпадает с моим желанием. Еще мне нравится, когда моя команда идет на такое и не боится», - приводит слова Головина официальный сайт ФИФА.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.

источник: ФИФА (FIFA)
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