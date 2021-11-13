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Ковтун назвал Модрича головной болью сборной России перед матчем с Хорватией

Встреча отборочного раунда чемпионата мира-2022 состоится 14 ноября в Сплите.
13 ноября 2021 15:25

Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча национальной команды против Хорватии в решающем туре отборочного этапа ЧМ-2022.

Наверное, Модрич будет главной головной болью для наших футболистов. Как и для любой команды, которая противостоит мадридскому «Реалу» или сборной Хорватии. Это сильный игрок, который может продемонстрировать свое мастерство на любом участке поля. Конечно, наши тренеры детально разберут его игру. Ему не надо давать свободно действовать на нашей половине поля», - приводит слова Ковтуна РИА Новости.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.

источник: «РИА Новости»
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