Лантратов оказался не включен в состав сборной России на матч с Хорватией

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов по решению тренерского штаба не включен в состав делегации сборной России, вылетающей на матч отборочного цикла ЧМ-2022 с Хорватией. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В итоговом списке значатся 25 футболистов, в саму заявку по регламенту УЕФА могут быть включены 23 игрока.

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.