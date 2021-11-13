Вечеслав Фетисов: Психологическое давление будет больше давить на хорватов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вечеслав Фетисов считает, что на стороне России будет меньшее психологическое давление по сравнению с хорватской командой в очном поединке за право выступить на ЧМ-2022.

«В решающем матче Хорватия — Россия определяющую роль сыграет психология. Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов. На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае всё будет хорошо», — сказал Фетисов «Чемпионату».

Добавим, что перед последним туром первого этапа отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.