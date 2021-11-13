Головин - об игре Миранчука: Он становится игроком, которого хочет видеть тренер «Аталанты»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин считает, что Алексей Миранчук превращается в того футболиста. которого хочет видеть у себя в клубе главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

«Переехав в «Аталанту», он стал быстрее и сильнее физически. Он стал больше работать в защите. Вы можете видеть, что он становится игроком, которого хочет видеть тренер «Аталанты», — приводит слова Головина пресс-служба ФИФА.

Напомним, в текущем сезоне Миранчук всего восемь раз выходил на поле, не сыграв ни одного полноценного матча. В этих встречах футболист отметился одной результативной передачей. Сам игрок неоднократно заявлял, что хотел бы получать больше игрового времени.

Россиянин перешел в «Аталанту» в октябре 2020 года из московского «Локомотива» за 14,5 миллионов евро.