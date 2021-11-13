Лев Лещенко - об игре с Хорватией: Ощущения перед матчем тревожные

Народный артист России Лев Лещенко спрогнозировал ход матча между Россией и Хорватией. Напомним, перед заключительным туром в отборе на чемпионат мира-2022 подопечные Карпина идут на первом месте, имея отрыв от Хорватии в два балла.

«Ощущения перед матчем тревожные. Хорваты последний матч выиграли крупно, как и мы. У них команда на ходу, хотя все говорили, что они не в форме. Нам надо упираться и играть на ничью. Надо не бежать оголтело в прессинг, работать в середине поля. Это самое главное. Я бы советовал играть на контратаках, это у нас получается. Будем смотреть и болеть завтра», — сказал Лещенко «СЭ»

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.