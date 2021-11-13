Джеф Монсон: Конор не ровня Махачеву сейчас, Исламу нужен титульный бой

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон высказался о возможном бое между россиянином Исламом Махачевым и бывшим обладателем двух чемпионских поясов Конором Макгрегором.

«Конор не ровня Махачеву по своему уровню сейчас. Махачев явно заслуживает большего, чем бой с Макгрегором. Например, титульный бой.

Конечно, Конор мог быть сделать такой поединок увлекательным из-за своих оскорблений, но он их делает только для того, чтобы люди обратили внимание на него. Он уже больше не боец, которым был», — сказал Монсон Sport24.

Добавим, что после победы на UFC 267 над Хукером Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в категории легкого веса. Чендлер занимает в нем пятую строчку, а Гэтжи - второе. Чемпионом UFC в легком весе является Чарльз Оливейра. На счету Махачева 22 поединка в ММА, в которых он 21 раз выигрывал.