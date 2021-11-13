Златко Далич: Россия будет играть настолько хорошо, насколько Хорватия им позволит. Мы фавориты

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал свою сборную фаворитом в матче с Россией. Он отметил, что россияне будут играть настолько хорошо, насколько им позволят хорваты.

Мы хорошо знаем соперника и уважаем его, на его счету пять побед. Валерий Карпин работает хорошо. Самоуверенности нет, но мы знаем, что завтра будем фаворитами.



На мой взгляд, сборная России не будет играть на ничью. Думаю, соперник будет играть в атакующий футбол. Они будут играть настолько хорошо, насколько мы позволим», - сказал Далич на пресс-конференции.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.