Роджерс является основным кандидатом на должность главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс - фаворит на замену Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед».

По данным The Sun, Антонио Конте, Зинедин Зидан и Эрик тен Хааг также попали в шорт-лист «красных дьяволов» в октябре.

Тем не менее, Конте в конечном итоге взял на себя «Тоттенхэм», а Зидан и Тен Хааг не заинтересованы в переходе в «Манчестер Юнайтед».

После 11-ти туров «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 17 очков. На счету «Лестера» 12 место и 15 баллов.

Ранее стало известно, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду может покинуть клуб, если по итогам сезона «Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионов.