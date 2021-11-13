Далич назвал трех наиболее сильных игроков в сборной России

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич выделил трех футболистов в составе России. Очный матч пройдет 14 ноября в Сплите при 35-тысячной поддержке болельщиков хорватской сборной. Россия опережает соперника на два балла в группе.

«Конечно, сборная России поменялась после нашей игры с ними (1 сентября в Москве на стадионе «Лужники» команды сыграли вничью 0: в первом матче Валерия Карпина во главе сборной России). Такая игра, пять побед после нас, придала команде уверенности. Понятно, что есть молодые игроки, но сама игра больше рассчитана на возрастных игроков. Это Смолов, Головин и Джикия», - цитирует Далича ТАСС.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.