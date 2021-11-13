«Это клевета. Такого никогда не было и не будет». Столыпин ответил на слова Прудникова о коррупции

Слова бывшего нападающего команды Александра Прудникова прокомментировал член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин. Ранее футболист заявлял, что игрокам пришлось платить за попадание в состав. Столыпин в те годы был президентом клуба.

«Не видел слова Прудникова. Всё это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет. Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не было полсезона, а он деньги отдавал кому-т», — сказал Столыпин «Чемпионату».

Ранее Прудников заявлял, что для того, чтобы попасть в заявку, необходимо было платить зарплату и отдавать часть премиальных. Прудников играл за клуб в 2016 году.