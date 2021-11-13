Колосков - о словах Олича про сборную как тюрьму: Если бы он так думал, то не тренировал бы ЦСКА

Почетный президент РФС Вечеслав Колосков прокомментировал слова бывшего наставника армейцев Ивицы Олича о том, что в сборную Росcии игроки едут, словно в тюрьму.

«Слова Олича про сборную как тюрьму? Если он реально бы так думал, то не приезжал тренировать ЦСКА. Он — обиженный человек, чего тут говорить. Думаю, наши игроки не читали его высказывания, но его слова могут дополнительно раззадорить наших игроков, а наши тренеры для дополнительного настроя могут их использовать», — сказал Колосков Sport24.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.