Де Брюйне - о проведении ЧМ раз в два года: Я настаивал на нормальном периоде отдыха для нас

Полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне оценил возможность проведения чемпионата мира раз в два квартала, начиная с 2026 года.

«В начале сезона у меня была встреча с представителями ФИФА и Арсеном Венгером. Они хотели поговорить о своем предложении.

Чтобы сделать что-то подобное, федерации всех стран, УЕФА и ФИФА должны работать вместе. Все должны работать вместе.

Я настаивал на том, чтобы они поддерживали нормальный период отдыха для нас, игроков, в конце сезона. Сама идея неплохая, но если только все будут вместе работать над ней», - цитирует Де Брюйне The Sun со ссылкой на Belga.

Напомним, ранее члены ФИФА разослали федерациям проект календаря нового формата чемпионата мира, при котором он будет проводиться раз в два года с сокращением матчей квалификации. По плану, они должны были проводиться в два этапа: либо в один месяц, либо до семи матчей.