Доннарумма - о конкуренции с Навасом: Иногда мне больно быть на скамейке запасных

Вратарь сборной Италии и «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма признался, что его беспокоит ситуация с первым номером во французском клубе. Игровое время между двумя голкиперами разделяется примерно поровну в этом сезоне.

22-летний игрок на данный момент сыграл две игры за «ПСЖ» в Лиге чемпионов и пять в Лиге 1, приняв участие лишь в 38 проценте минут, доступных ему на этом этапе сезона.

«Это не влияет на мои выступления, но меня это беспокоит. Это непросто, потому что я привык всегда быть в стартовом составе, а иногда на скамейке запасных бывает больно. Но я уверен, что ситуация разрешится», - цитирует Доннарумма TNT Sport.

Напомним, минувшим летом Доннарумма стал чемпионом Европы вместе со сборной Италии, отразив пенальти в финальном матче против Англии. В прошлом сезоне Серии А за «Милан» итальянец сыграл 37 матчей, в 14 из которых не пропускал голы.

В свою очередь, Кейлор Навас является трехкратным обладателем Лиги чемпионов в составе «Реал Мадрид». Костариканец перебрался из стана «сливочных» в «ПСЖ» в 2019 году, сумма трансфера составила 10 миллионов евро. С Навасом «ПСЖ» неизменно доходил до поздних стадий в Лиге чемпионов - в 2020 году парижане уступили в финале мюнхенской «Баварии» со счетом 1:0, а в 2021 году подопечные Почеттино оказались слабее английского «Манчестер Сити» в полуфинале (1:4).