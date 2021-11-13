Дани Алвес записал видеобращение к болельщикам после возвращения в «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Дани Алвес обратился к болельщикам сине-гранатовых после своего возвращения в клуб.

«Привет, я уже здесь, в Барселоне! Я снова с вами и очень рад вернуться домой. Надеюсь увидеть вас в ближайшее время.

Я очень хочу получить удовольствие и помочь воссоздать «Барселону», которую мы так любили», - цитирует Алвеса в Twitter пресс-служба каталонского клуба.

В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В первый период карьеры за этот клуб он провел 391 игру во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 101 голевую передачу.