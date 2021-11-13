Стала известна заявка сборной Хорватии на матч с Россией

Дилемма Карпина в Хорватии: сыграть как Хиддинк c Голландией в 2008-м или как Черчесов с Испанией в 2018-м?

14 ноября в Сплите сборная России проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. В какой футбол она будет играть?