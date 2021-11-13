Карпин заявил, что в его карьере матч «Ростов» - «Урал» важнее предстоящей встречи с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отказался называть предстоящий отборочный матч ЧМ-2022 против Хорватии самым важным в своей тренерской карьере.

– Матч с Хорватией самый важный в карьере? Однозначно нет. Думаю, такой у меня уже был (может, еще будет): «Ростов» — «Урал», боролись за стыки, чтобы не вылететь. Сейчас матч за выход, но если что, есть второй шанс. Не сравнится абсолютно.

Ощущения, как перед любым важным матчем. Ничего сверхъестественного, не думаю, что испытаю что-то новое», — передает слова Карпина Sport24.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Очное противостояние между командами начнется в 17:00 мск.