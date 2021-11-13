Эмильен Жаклен: Через две секунды после падения я подумал, что не поеду на Олимпиаду

Трехкратный чемпион мира по биатлону Эмильен Жаклен рассказал о последствиях травмы после того, как он упал на велосипеде летом. Спортсмен начал использовал другую технику при стрельбе стоя.

«Через две-три секунды после падения я увидел, что у меня сломано запястье. Думал, что на Олимпиаду не поеду.

Я всегда чувствую боль при стрельбе, но мне просто нужно смириться с этим. Другого выбора нет.

Пока не могу нормально стрелять стоя. Мне нужно использовать совершенно новую позицию, и сначала это было сложно. Это большой вызов - возможно, самый большой в моей карьере», - приводит слова Жаклена NRK.

В возрасте 26 лет Жаклен является трехкратным олимпийским чемпионом, причем в двух видах он заработал личное золото. В прошлом сезоне он занял итоговое седьмое место в Кубке мира, получив 802 балла.