«Помним ту битву». «Урал» отреагировал на слова Карпина о самом важном матче в карьере

«Урал» отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о самом важном матче в карьере. Карпин назвал игру «Ростов» - «Урал» (1:0) в 2018 году именно таковой.

«Помним ту битву. Но в этот раз всей душой будем болеть за Валерия Георгиевича», — говорится в сообщении «Урала» в твиттере.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар. Очное противостояние между командами начнется в 17:00 мск.