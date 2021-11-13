Александр Прудников: «В свое время Федун за меня даже заступился»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Прудников опроверг информацию о том, что со стороны руководства московского клуба к нему было предвзятое отношение.

«Не хочется особо это мусолить. Уже столько времени прошло. Издевательств со стороны самого руководства не было. Я имею в виду Федуна. Он в свое время за меня даже заступился. Потому что хотели, чтобы по обоюдному согласию был разорван контракт, но он не позволил. Возможно, в «Спартаке» я был кому-то не нужен или неприятен, поэтому все так получалось. Но это точно был не спортивный признак, или, так скажем, не всегда спортивный», - приводит слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Напомним, Прудников, являющийся воспитанником «Спартака» выступал за красно-белых с 2007 по 2012 год, дважды выиграв серебряные медали чемпионата России. Кроме того, нападающий стал чемпионом Европы в составе юношеской сборной России в 2006 году.