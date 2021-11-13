Главный тренер «ПСЖ» Почеттино может возглавить «Ман Юнайтед» в случае отставки Сульшера

Главный наставник французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино может вернуться к работе в Англии. Сообщается, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед», если норвежский специалист Сульшер будет отправлен в отставку.

Об этом передает The Telegraph.

Ранее Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 годы, с которым он дошел до финала Лиги чемпионов в 2019 году, в котором проиграл «Ливерпулю» (0:2).

После 11-ти туров «Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 17 очков. На счету «Лестера» 12 место и 15 баллов.

Ранее стало известно, что форвард «красных дьяволов» Криштиану Роналду может покинуть клуб, если по итогам сезона «Юнайтед» не попадет в зону Лиги чемпионов.