Шаронов рассказал, почему Кварацхелия не мог забить до матча со Швецией

Бывший тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов объяснил, с чем был связан простой в голах грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии до матча со Швецией в рамках отбора на ЧМ-2022 (2:0). В этой игре он оформил дубль.

— Причин много, почему у Хвичи не получалось забить до матча со Швецией. Хвиче надо добиться стабильности в своей игре, и тогда увеличатся качественные матчи в его исполнении. Спад Кварацхелии не из-за его опыта. Спады бывают у всех, и говорить о какой-то неопытности всегда просто. Важны еще условия для игрока, где он развивается, — сказал Шаронов «РБ Спорт».

Добавим, что в своей карьере хавбек отыграл за Грузию 11 матчей, в которых отличился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

По итогам восьми сыгранных туров грузинская команда занимает четвертое место в турнирной таблице группы B, набрав семь очков. Подопечные Вилли Саньоля завершили свои выступления в нынешнем розыгрыше квалификации к мировому первенству в Катаре.