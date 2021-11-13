«Аталанта» не рассматривает возможность ухода Миранчука зимой

Итальянская «Аталанта» не рассматривает вариант с уходом из команды российского полузащитника Алексея Миранчука в зимнее трансферное окно.

«Пока ни один из клубов не проявлял интереса к Миранчуку. Мы не рассматриваем вопрос о его уходе в ближайшее трансферное окно.

Я не знаю, будет ли его агент разговаривать с руководством клуба. Но я не вижу ситуацию так, что он находится в сложном положении. Просто это технический момент. Главный тренер имеет собственные предпочтения, а результаты подтверждают правоту его выбора», - приводит слова Марино L'Eco di Bergamo.

Напомним, ранее в различных СМИ появилась информация о том, что недовольный свои положением Миранчук может сменить прописку зимой. Основными вариантами продолжения карьеры россиянина назывались «Милан», «Дженоа», а также возможное возвращение в один из клубов РПЛ.