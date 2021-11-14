Главный тренер Казахстана Байсуфинов - о поражении от Франции: Это очень больно

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение своей команды от Франции со счетом 0:8.

«Я сказал игрокам не бояться и показать свой характер. Как-то нам пришлось развивать нашу игру. Поражение всегда болезненно воспринимается тренером, какие бы проблемы у команды не возникали, это в первую очередь моя ответственность. Это очень больно, очень неприятно, у нас была возможность сыграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что мы не были уверены в своих силах, в самих себе. Сказать нечего, счет говорит сам за себя », - цитирует Байсуфинова Kazfootball.

После этой победы Франция набрала 15 очков в семи матчах и стала недосягаема для соперников по группе, гарантировав себе выход в финальную часть чемпионата мира с первого места. Казахстан, имея три очка после восьми матчей турнира, занял последнее место в группе.