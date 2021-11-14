Бывший игрок сборной Хорватии Шафарич: С первой минуты Россию ожидает адская атмосфера

Матч заключительного тура в отборе на ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России пройдет 14 ноября в Сплите. Бывший игрок команды соперников Никола Шафарич заявил, что Россию ожидает адская атмосфера с первой и до последней минуты.

«Конечно, я ожидаю, что Хорватия выиграет на глазах у хозяев! В Сплите с первой и до последней минуты вас ждет адская атмосфера.

Что касается сборной России, я бы никого не выделял, но у вас очень хорошая команда, и это ваше главное преимущество. Тем не менее, Хорватия - фаворит, и я надеюсь, что мы выиграем и займем первое место», - приводит слова Шафарича «ИноПроСпорт».

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.