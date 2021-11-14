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Йович может вновь уйти в аренду из «Реала» по причине отсутствия игровой практики

Контракт Йовича со «сливочными» рассчитан до 2025 года.
14 ноября 2021 09:35
автор: Александр Бойченко

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вновь уйти в аренду в другую команду. Форвард не получает должной игровой практики под руководством Карло Анчелотти.

По словам AS, 23-летний серб готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в мадридском клубе.

В текущем сезоне на счету серба семь игр за «королевский» клуб во всех турнирах, в которых он отдал один ассист. Прошлый сезон Йович проводил в аренде в «Айнтрахте», из которого он и перешел изначально в «Реал» за 63 миллиона евро.

источник: AS
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