Йович может вновь уйти в аренду из «Реала» по причине отсутствия игровой практики

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может вновь уйти в аренду в другую команду. Форвард не получает должной игровой практики под руководством Карло Анчелотти.
По словам AS, 23-летний серб готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в мадридском клубе.
В текущем сезоне на счету серба семь игр за «королевский» клуб во всех турнирах, в которых он отдал один ассист. Прошлый сезон Йович проводил в аренде в «Айнтрахте», из которого он и перешел изначально в «Реал» за 63 миллиона евро.
источник: AS