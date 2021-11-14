Муса стал рекордсменом по количеству матчей за сборную Нигерии

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса в матче отбора к ЧМ-2022 с Либерией (2:0) вышел в футболке сборной в 102-й раз, стал единоличным лидером по этому показателю.

Ахмед обошел по количеству матчей в составе африканской сборной Джозефа Йобо и Винсента Эньяму - за Нигерию они провели по 101 игре.

В настоящее время Муса выступает за турецкий «Карагюмрюк», в который он перешел в качестве свободного агента летом. За армейцев нападающий провел 184 матча в общей сложности, забил 61 гол и отдал 33 голевые передачи.