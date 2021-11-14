«У нас в стране нет футбола». Тарасова усомнилась в целесообразности выхода России в Катар-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в возможном выходе сборной России на чемпионат мира-2022 в Катар нет смысла, так как в «стране нет футбола».

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть?» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

— Если победим или сыграем вничью с Хорватией, то напрямую выйдем в финальный этап ЧМ.

— Я это всё понимаю, но для чего туда выходить?

— Для того, чтобы показать себя за свою национальную сборную на ЧМ в Катаре.

— Как они могут себя показать? Последнее место занять?, - добавила Тарасова.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.