«Торсида» организовала проход фанатов перед матчем с Россией в Сплите

Одна из старейших фанатских группировок «Торсида» организовала шествие-проход перед матчем 10-го тура отбора к ЧМ-2022 с Россией. Напомним, сборной Хорватии сегодня нужно будет только побеждать, чтобы выйти в Катар напрямую.

Несколько сотен фанатов устроили проход по центру города с помощью пиротехники. Болельщиков сопровождала полиция.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.