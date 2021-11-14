Ролан Гусев: Сборная России точно может не проиграть в матче с хорватами

Экс-полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что подопечным Валерия Карпина по силам решить задачу выхода из группы с первого места. 14 ноября сборная встретится с Хорватией в Сплите.

«Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно можем не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это», - цитирует Гусева ТАСС.

Добавим, что перед последним туром отбора сборная России лидирует в группе Н, имея на два очка больше чем Хорватия. Именно национальные команды этих стран 14 ноября в Сплите разыграют прямую путевку на чемпионат мира в Катар.