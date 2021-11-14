Янник Карраско: Мы невероятно рады, что вышли на чемпионат мира в Катар

Вингер сборной Бельгии Янник Карраско поделился победными эмоциями после матча с Бельгией, по итогам которого команда вышла на чемпионат мира в Катар.

«Мы невероятно счастливы, что смогли выйти на чемпионат мира на глазах у наших болельщиков», - цитирует слова Карраско пресс-служба УЕФА. «Бельгия пережила трудный период после Лиги наций, и мы рады, что можем снова отпраздновать успех с нашими болельщиками».

Помимо Бельгии, на мундиаль в Катар в 2022 году уже вышли: Катар (хозяйка первенства), Бразилия, Франция, Германия и Дания. Чемпионат мира состоится в следующем году с 21 ноября по 18 декабря.