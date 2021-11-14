Глава УАФ: Петраков никогда не станет приглашать в сборную игроков из РПЛ

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что нынешний главный тренер сборной Украины Александр Петраков никогда не станет приглашать в национальную команду игроков из России.

«Петраков пришел и четко расставил акценты. Наши тренеры раньше боялись говорить, почему не приглашают игроков из России. Петраков в первый же день сказал об этом, и его к этому никто не готовил, никто не подталкивал к этому. Это его жизненная позиция, она мне нравится.

Он чувствует ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней погибло, сколько детей осталось сиротами. Ему и в голову не пришло бы пригласить футболистов из России - это его четкая позиция», - сказал Павелко в видео, размещенном на YouTube-канале «Радио NV».

Напомним, сборная Украины идет на третьем месте в группе D в отборе на ЧМ-2022, имея в активе девять баллов. На втором месте располагаются финны (11), на первом - уже оформившие поездку в Катар французы (15).