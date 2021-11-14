Карим Бензема: Рад, что пробился на второй для себя чемпионат мира

Нападающий сборной Франции Карим Бензема поделился эмоциями от досрочного выхода французов на чемпионат мира в Катар-2022.

«Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому должны были успешно пройти отбор. Мы сделали это, доставили удовольствие нашим болельщикам. Это делает меня счастливым. Мы показали, что можем быть расслабленными и целеустремленными одновременно. Я рад, что добрался до второго для себя чемпионата мира», - цитирует Бензема L'Equipe.

Напомним, французы выступали в одной отборочной группе с Украиной, Финляндией, Боснией и Казахстаном. За тур до окончания отбора подопечные Дидье Дешама гарантировали себе участие на мундиале в 2022 году.