«Манчестер Юнайтед» готов продать Лингарда

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможный уход из клуба атакующего полузащитника Джесси Лингарда в зимнее трансферное окно.

По информации The Sun, «красные дьяволы» готовы продать 28-летнего англичанина за 12 миллионов евро. Сам футболист может согласиться на трансфер в другую команду, поскольку в нынешнем сезоне он получает мало игровой практики в составе «манкунианцев». Отметим, что хавбек провел восемь встреч, забив два гола и отдав один ассист.

Напомним, Лингард является воспитанником академии «МЮ». В общей сложности он отыграл за взрослую команду 218 матчей, забил 35 голов и отдал 21 ассист.

Вторую половину прошлого сезона полузащитник провел в аренде в «Вест Хэме», отличившись девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами в 16 встречах. В составе сборной Англии Лингард забил шесть голов в 32 играх.