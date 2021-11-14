Иржи Ярошик: Не думаю, что сейчас существует большая разница в уровне сборных России и Хорватии

Экс-игрок ЦСКА Иржи Ярошик оценил шансы сборной России на победу в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина проведут встречу с хорватской командой сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало игры – в 17:00 мск.

– С Хорватией ожидается интересная игра. Конечно, это уже другой уровень и посмотрим, как Россия сделает решающий шаг. Сложно сказать, кто фаворит – в обеих сборных есть классные игроки. Не думаю, что сейчас существует большая разница в уровне команд. Вполне допускаю, что Россия победит, но и Хорватия – сильная команда, знает, за что будет играть. Будет глупо, если Хорватия проиграет у себя дома путевку на ЧМ, – цитирует Ярошика Sport24.

Добавим, что после девяти сыгранных туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 22 очка. Идущая второй Хорватия отстает от лидера на два очка. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.