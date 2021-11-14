Полузащитник «Кристал Пэлас» Галлахер впервые получил вызов в сборную Англии

Пресс-служба сборной Англии сообщила об изменениях в заявке национальной команды на матч отбора к ЧМ-2022 с Сан-Марино.

Отмечается, что свой дебютный вызов в сборную получил центральный полузащитник «Кристал Пэлас» Конор Галлахер, арендованный у «Челси» до конца текущего сезона. В нынешнем розыгрыше АПЛ хавбек забил четыре гола и отдал два ассиста в десяти проведенных встречах.

Также источник сообщает, что расположение английской сборной из-за различных повреждений покинули Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Джордан Хендерсон, Мэйсон Маунт и Люк Шоу.

Добавим, что матч сборных Сан-Марино и Англии состоится 15 ноября. После девяти сыгранных туров подопечные Гарета Саутгейта занимают первое место в турнирной таблице группы I, набрав 23 очка.