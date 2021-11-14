Кафу считает, что Неймар должен посвятить футболу 100 процентов, чтобы стать лучшим в мире

Экс-защитник сборной Бразилии и «Милана» Кафу считает, что Неймар является техничнее Месси и Роналду, однако он должен больше думать о футболе, чтобы стать лучшим в мире.

«Неймар более техничен, чем Месси и Роналду, но он должен взять на себя ответственность лидера. Ему нужно посвятить себя футболу на все 100 процентов. Я не лучше Неймара, но был лучше других правых защитников, потому что посвятил себя своей работе. Неймар должен стать капитаном», - цитирует слова Кафу Marca.

Неймар играет за «ПСЖ» с 2017 года. В составе французского клуба он провел 127 игр, в которых забил 90 голов и отдал 55 передач. Действующая трансферная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро по данным Transfermarkt.