Хорватский журналист: Матч против России станет игрой года для сборной Хорватии

Хорватский журналист Ведран Павичич поделился ожиданиями от матча между сборными Хорватии и России в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что встреча национальных командам состоится сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало игры – в 17:00 мск.

– Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжелый матч для нас, но у Хорватии больше индивидуально сильных игроков, хотя русские очень опасны в контратаках. Хорватии надо быть страстной до самого конца, – приводит слова Павичича «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 22 очка после девяти туров. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.