«Барселона» хочет арендовать Пулишича

Фланговый нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Sport.es, в услугах 23-летнего футболиста заинтересована «Барселона». Отмечается, что каталонский клуб намерен арендовать игрока до конца текущего сезона с возможностью последующего выкупа.

По информации источника, руководство сине-гранатовых также хочет подписать еще двух футболистов из стана «аристократов», а именно полузащитников Хакима Зиеша и Каллума Хадсона-Одои.

Напомним, Пулишич выступает за «Челси» с января 2019 года. За это время он принял участие в 81 матче, забил 18 голов и отдал 14 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость американского игрока в 50 миллионов евро.