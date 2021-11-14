Роман Широков: Выйти напрямую на мундиаль 60 на 40 в пользу Хорватии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил шансы команды отобраться в Катар на мундиаль напрямую. По словам Широкова, шансы 60 на 40 в пользу подопечных Златко Далича.

— У России чуть-чуть меньше шансов выйти на ЧМ напрямую, чем у Хорватии. Я бы сказал, 60 на 40 в пользу хорватов.

Они будут атаковать, мы — обороняться, удерживать результат, который нам необходим», - приводит слова Широкова Sport24.

Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 22 очка после девяти туров. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.