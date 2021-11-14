Черышев восстановился от травмы и сможет принять участие в игре с «Реал Сосьедадом»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился от рецидива, полученного в матче с «Барселоной» в игре чемпионата Испании 17 октября, и теперь готов выйти на поле в игре с «Реал Сосьедадом».

Об этом сообщает отец игрока Дмитрий Черышев в интервью «СЭ».

«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что все в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже все нормально», — сказал Черышев «СЭ».

Напомним, Черышев выступает за «Валенсию» четвертый сезон подряд. В нынешнем розыгрыше Ла Лиги он выходил пять раз на поле и отдал один ассист. Его контракт с «летучими мышами» рассчитан до 30 июня 2022 года.