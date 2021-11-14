Гаджиев - о самом важном матче Карпина: Ни один клуб не вызовет эмоций национальной сборной

Тренер России Гаджи Гаджиев раскритиковал слова Карпина о самом важном матче в карьере в 2018 году «Ростова» против «Урала». По словам специалиста, ни один клуб не вызовет тех эмоций, которые происходят на матчах национальной сборной.

«Слова Валерия Георгиевича о том, что самый важный матч в его тренерский карьере был с «Ростовом», когда они играли против «Урала» за стыки — это обесценивание сегодняшней встречи нашей сборной с Хорватией. Ведь никогда никакой «Ростов» не будет важнее национальной сборной. Это наш флаг. Наша страна. Наша честь. И никогда никакая клубная команда не может вызывать те же ощущения, что и национальная сборная», - передает слова Гаджиева Sport24.

Добавим, что в данный момент подопечные Валерия Карпина возглавляют турнирную таблицу группы H, набрав 22 очка после девяти туров. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.