Хави заинтересован в возращении Тьяго Алькантары в «Барселону»

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара может вновь стать игроком «Барселоны».

Как утверждает Sky Sports, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер каталонцев Хави. Отмечается, что испанский наставник уже обсудил данный трансфер с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой.

Напомним, Алькантара является воспитанником академии «Барселоны». Он находился в системе клуба с 2006 по 2013 годы. За команду хавбек провел 100 матчей, забил 11 голов и отдал 20 ассистов.

К составу «Ливерпуля» испанец присоединился в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи встречах, отличившись одной результативной передачей. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Алькантары в 25 миллионов евро.