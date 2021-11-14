Хохлов покинет пост главного тренера «Ротора» до начала зимней паузы

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов покинет свою должность в клубе в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, руководство волгоградской команды планирует завершить сотрудничество с 45-летним специалистом до начала зимней паузы.

Отметим, что ранее в СМИ появлялась информация об уходе Хохлова из клуба, однако сам тренер опроверг эти слухи.

Напомним, Хохлов возглавляет «Ротор» с июня этого года, подписав контракт до конца сезона-2021/22. Под его руководством клуб одержал шесть побед, 12 раз сыграл вничью и потерпел шесть поражений.

В данный момент волгоградцы занимают 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 24 очка в 22 турах.