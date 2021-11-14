Владислав Радимов: Ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился ожиданиями от гостевого матча национальной команды с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Отметим, что подопечные Валерия Карпина проведут встречу с хорватской командой сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало игры – в 17:00 мск.

– В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадем на чемпионат мира через стыки, – цитирует Радимова «Чемпионат» Салаватом Муртазиным.

Добавим, что после девяти сыгранных туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 22 очка. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.