ЦСКА одержал победу над «Уфой» в контрольном матче, Чалов отличился дублем

Футболисты ЦСКА обыграли «Уфу» (3:1) в рамках контрольной встречи, которая прошла сегодня в Москве на стадионе «Октябрь».

Отметим, что в составе армейцев дубль записал на свой счет нападающий Федор Чалов, отличившийся на 61-й и 91-й минутах. Еще один гол забил полузащитник Алан Дзагоев, удачно реализовавший 11-метровый удар на 69-й минуте. Уфимцы ответили забитым мячом хавбека Остона Урунова (57).

Напомним, что после 14 сыгранных туров в РПЛ «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

21 ноября ЦСКА сыграет дома против «Химок», а клуб из Башкортостана в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».