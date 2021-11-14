ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЦСКА одержал победу над «Уфой» в контрольном матче, Чалов отличился дублем

Игра между московской и уфимской командами состоялась 14 ноября.
14 ноября 2021 15:05
автор: Владислав Корегин

Футболисты ЦСКА обыграли «Уфу» (3:1) в рамках контрольной встречи, которая прошла сегодня в Москве на стадионе «Октябрь».

Отметим, что в составе армейцев дубль записал на свой счет нападающий Федор Чалов, отличившийся на 61-й и 91-й минутах. Еще один гол забил полузащитник Алан Дзагоев, удачно реализовавший 11-метровый удар на 69-й минуте. Уфимцы ответили забитым мячом хавбека Остона Урунова (57).

Напомним, что после 14 сыгранных туров в РПЛ «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Подопечные Алексея Березуцкого располагаются на пятой строчке, имея в своем активе 23 очка.

21 ноября ЦСКА сыграет дома против «Химок», а клуб из Башкортостана в тот же день на выезде встретится с «Ростовом».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Илья Лантратов не сыграет с ХорватиейМолодёжная сборная России одержала вторую победу на турнире в ШвецииНе только Дмитриев: как смена спортивного гражданства привела к успехуКанчельскис не сдержался после победы России над КипромХабиб опубликовал философский пост после ареста своего братаВскрылось, почему Дзюба не хочет играть за сборную РФ
«Карпину нужно выбить из головы у футболистов мысли о ничьей». Комментатор Меламед — о матче Хорватия — Россия
Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед оценил для «Плеймейкера» перспективы сборной России в ключевом матче отборочного турнира ЧМ-2022 против хорватов, который состоится 14 ноября в Сплите (начало - в 17:00 мск).
«Хорваты пытаются нас запугать, но мы это уже проходили». Кирьяков — о матче, который решит судьбу России
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия в Сплите.
Хорватия — Россия: прямая трансляция решающего отборочного матча ЧМ 14.11.2021
14 ноября 2021 года в Сплите состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Хорватии и России.
Холлоуэй заслужил третий бой с Волкановски. Или реванш с Макгрегором? Итоги UFC Vegas 42
На очередном турнире UFC в Лас-Вегасе зрители увидели парад досрочных побед, но главный бой продлился всю дистанцию: Макс Холлоуэй с огромным трудом одолел Яира Родригеса.
Панарин продолжил дело Овечкина. Русский лидер «рейнджеров» забил столько, сколько за 13 предыдущих игр
«Коламбусу» явно не повезло: в течение суток этот клуб НХЛ потерпел два домашних поражения, пропустив по два гола от российских суперзвезд – сначала Александра Овечкина, а теперь и Артемия Панарина, который обеспечил «Рейнджерс» волевую победу (5:3).
Медведев и Джокович уже в Турине. Ждем их новой битвы — она точно украсит финал Итогового турнира года
В воскресенье в Италии начинается итоговый чемпионат АТР с участием восьми сильнейших теннисистов мира. Главные фавориты - Новак Джокович и наш Даниил Медведев.
Вы это видели?! Супергол 16-летнего Мичкова за шиворот вратарю взорвал матч Швеция — Россия
Сборная России потерпела второе поражение на Кубке Карьяла, проиграв шведам 2:4, но все запомнят не счет, а первый гол Матвея Мичкова за национальную команду, получившийся невероятным.
Дилемма Карпина в Хорватии: сыграть как Хиддинк c Голландией в 2008-м или как Черчесов с Испанией в 2018-м?
14 ноября в Сплите сборная России проведет решающий матч отбора на ЧМ-2022 против Хорватии. В какой футбол она будет играть?
Два золота и украденная медаль Игнатова, который исполнил шесть четверных! Итоги Гран-при в Токио
В Японии финишировал 4-й этап серии Гран-при. В обоих парных видах катания победили российские дуэты – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым и танцоры Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым.
«Как потратим призовые? Смотрите наши стримы». Gambit рассказал о «бронзовом» дебюте на «мэйджоре»
Представители Gambit Esports поделились впечатлениями от выступления команды по CS:GO на дебютном для этого состава «мэйджора» в Стокгольме, где российский коллектив занял третье место, уступив в полуфинале будущим триумфаторам турнира Natus Vincere.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика