«Реал» заинтересован в покупке полузащитника «Лестера» Ндиди

Опорный полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди входит в сферу интересов «Реала».

Согласно информации El Mundo Deportivo, мадридский клуб рассматривает 24-летнего нигерийца в качестве усиления своей средней линии в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что команда АПЛ готова продать футболиста за сумму не менее 60 миллионов евро.

Напомним, Ндиди пополнил состав «Лестера» в январе 2017 года. С тех пор он принял участие в 187 матчах, забил девять голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го. Ранее футболист защищал цвета «Генка».

За сборную Нигерии хавбек отыграл 34 встречи.