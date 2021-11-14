«Манчестер Юнайтед» продолжает вести переговоры с Зиданом

Экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан может в ближайшее время возглавить «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Times, в данный момент руководство «красных дьяволов» пытается уговорить французского специалиста стать новым главным тренером команды.

По информации источника, «манкунианцы» надеются, что присутствие в составе клуба защитника Рафаэля Варана и нападающего Криштиану Роналду, ранее выступавших за «сливочных» под руководством Зидана, убедит тренера занять данный пост.

Добавим, что сейчас главным тренером «МЮ» является норвежец Оле-Гуннар Сульшер. В последних десяти матчах во всех турнирах английская команда одержала три победы, два раза сыграла вничью и потерпела пять поражений.