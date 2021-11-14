Хорватия – Россия. Баринов и Джикия начнут игру с первых минут

Стал известны стартовые составы сборных Хорватии и России на матч отбора к ЧМ-2022.
Отметим, что подопечные Валерия Карпина проведут встречу с хорватской командой сегодня, 14 ноября, в Сплите. Начало игры – в 17:00 мск. Главным арбитром предстоящей игры назначен Данни Маккели, представляющий Нидерланды.
Стартовый состав российской сборной выглядит следующим образом: Сафонов, Кудряшов, Джикия (к), Дивеев, Караваев, Баринов, Головин, Фомин, Смолов, Бакаев, Ионов.
В запасе остались: Гилерме, Хайкин, Глебов, Чистяков, Сутормин, Круговой, Зобнин, Мостовой, Миранчук, Ерохин, Заболотный, Сергеев.
Стартовый состав сборной Хорватии представлен следующими футболистами: Грбич, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Пашалич, Влашич, Перишич, Крамарич.
Добавим, что после девяти сыгранных туров Россия занимает первое место в турнирной таблице группы H, набрав 22 очка. Хорваты идут вторыми, имея в своем активе 20 очков. В случае набора очков в сегодняшней встрече российская сборная получит прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.