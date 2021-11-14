«Крылья Советов» обыграли «Химки» в контрольном матче, забив четыре гола в ворота своего соперника

Контрольный матч между «Крыльями Советов» и «Химками» завершился со счетом 4:0 в пользу самарской команды.
В составе победителей голы забили полузащитник Данил Липовой, отличившийся дублем на 40-й и 58-й минутах, нападающий Дмитрий Цыпченко (46) и защитник Никита Чернов (84).
Отметим, что подопечные Игоря Осинькина занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России после 14 сыгранных туров, набрав 22 очка. «Химки» располагаются на 15-й строчке с 12 очками.
20 ноября самарцы сыграют дома против «Урала», а подмосковная команда днем позже не выезде встретится с ЦСКА.
источник: «Советский спорт»