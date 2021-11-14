«Крылья Советов» обыграли «Химки» в контрольном матче, забив четыре гола в ворота своего соперника

«Хорваты пытаются нас запугать, но мы это уже проходили». Кирьяков — о матче, который решит судьбу России

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от решающего матча отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия в Сплите.